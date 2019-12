Jumbo kleintje appelmoes (aangepast)

Update november 2016

De claim 'geen suiker toegevoegd' is van de verpakking verdwenen.

Wél toegevoegde suikers

Waar Hak eerder bakzeil haalde en de misleidende claim 'geen suiker toegevoegd' van de verpakking moest halen, begaat Jumbo dezelfde fout. De claim 'geen suiker toegevoegd' is namelijk misleidend als er in plaats van suiker een andere suikerbom wordt gebruikt om het product te zoeten, zoals geconcentreerd appelsap. Dat is wettelijk zo geregeld. Geconcentreerd appelsap is net zo goed suiker, immers het bevat nagenoeg geen gunstige voedingsstoffen.