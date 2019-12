Karvan Cévitam bosvruchten

Veel suiker uit sapconcentraat

‘75% fruit’ zet consumenten op het verkeerde been. Dit omdat met ‘fruit’ 75% sapconcentraat wordt bedoeld, wat vooral suiker is. Bosvruchten worden op de verpakking afgebeeld terwijl het met name een concentraat van appelsap is.

Onze eis

Het verwijderen van de claim ‘75% fruit’ van de verpakking.

De voorkant van de verpakking aanpassen in woord en beeld, zodat consumenten weten dat appel het grootste aandeel heeft in het ‘sap uit vruchtensapconcentraat’.