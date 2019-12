Kesbeke Salade dressing tomaat (aangepast)

Waarom deze dressing tomaat heet, is een raadsel. Er zit namelijk helemaal geen tomaat in deze dressing. Bovendien zitten er volgens het etiket de azo-kleurstoffen E-102 en E-122 in, maar mist de verplichte waarschuwing 'kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden'. Kesbeke vertelt dat E102 er al jaren niet meer inzit, maar het aanpassen van het etiket erbij is ingeschoten.

Er wordt nog dezelfde dag een nieuw etiket gemaakt, met de verplichte waarschuwing over E-122. We krijgen het nieuwe etiket al te zien. Nu nog wachten tot de oude flessen allemaal verkocht zijn. En die tomaat, daarmee bedoelen ze een natuurlijk aroma dat naar tomaat smaakt. Jaja. Update 20 augustus: Wij troffen een keurig aangepast etiket aan in de winkel. De waarschuwing erop, én er staat 'tomatensmaak' in plaats van 'tomaat'. Wel alleen op de achterkant, helaas..