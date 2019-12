AH Ketchup zonder vet

Update 23-7-2014: omdat AH wat hardleers was tipten wij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, waarna de verpakking wél werd aangepast, zo ontdekten wij in de winkel. Helaas staat de kreet 0% vet nog wel op de voordeelverpakking en op de curry. AH laat ons weten dat dit per abuis niet is aangepast, en dat nu alsnog een 'corrigerende actie' is ingezet.

De ketchup van AH bevat 0% vet. Dat is een onzinkreet, want in ketchup zit zelden of nooit (0,2 gram/100 ml) vet. Wel is ketchup suikerrijk, en daarvoor doet deze niet onder voor andere. Het is dan ook niet ketchup met de minste calorieën. Ook dit voorbeeld zorgt weer voor ophef: 'ik voel me bedonderd'. Een ander laat zich door deze truc niet misleiden: 'daar trap ik niet in'.

'Dit is een commerciële afweging geweest', laat Albert Heijn weten. 'Als mensen voor het schap staan kunnen zij in één oogopslag zien dat de ketchup een vetvrije keuze is'. Met andere woorden: AH verdient er goed aan omdat consumenten deze ketchup kopen met de illusie de gezondste keus te maken.