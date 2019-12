Update november 2016

In plaats van 'carbo medicinalis vegetabilios' vermeldt het etiket nu 'plantaardige koolstof'. Dit geeft wat duidelijker aan wat erin zit.

Gekleurd met houtskool

In Klene Grofgeld dropjes zit een erg bijzondere kleurstof: carbo medicinalis vegetabilis. Dat klinkt mysterieus en medicinaal. In werkelijkheid gaat het om houtskool, met het E-nummer E153. Maar wie wil er nu houtskool in zijn dropjes, zal Klene gedacht hebben.