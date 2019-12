Lekker pittige jalapeñoburgers van Lidl. Olé! Alleen is niets van die pittigheid te danken aan jalapeñopepers, maar aan chilipepers. In en op de burger is geen jalapeñosnipper te bekennen. Wel zit er naast chilipeper paprika in. Update Lidl reageerde begin april door te vermelden dat er wel degelijk 0,9% Jalapenopeper op de beefburger zit.

Het valt alleen onder 'specerijen', aldus Lidl. Ze snappen ons punt, en passen de ingrediëntenlijst aan. Prettig, en trouwens ook verplicht. Want als je een product in de naamvoering gebruikt, hoor je het ingrediënt volgens de Warenwet ook op het etiket te vermelden.