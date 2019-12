Mag dit allemaal?

Tegengaan misleiding

Er is regelgeving om misleiding met bijvoorbeeld plakvlees of toegevoegd water tegen te gaan. Uit onze onderzoeken blijkt dat fabrikanten het vaak niet zo nauw nemen met die regels. Daarnaast is er nog veel onduidelijk, en vinden fabrikanten dat zij de vrijheid hebben om op de voorkant van de verpakking een andere indruk te geven van de daadwerkelijke inhoud van het product. Immers, is hun redenering, consumenten kunnen op de achterkant zien wat er daadwerkelijk in is verwerkt. De Consumentenbond pleit bij de politiek (in Brussel en Den Haag) voor betere regels en strenge handhaving door de NVWA. Daarnaast spreken we fabrikanten die consumenten misleiden rechtstreeks aan. Concreet betekent dit:

De NVWA moet voldoende capaciteit krijgen om krachtig te handhaven op de vereisten uit verordening (EU) nr. 1169/2011 inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Waar nog grijze gebieden zijn met betrekking tot de interpretatie van de wet, moet Nederland zich inzetten voor een consumentvriendelijke opheldering. De NVWA moet maximaal gebruik te maken van de verhoging van boetes in de Warenwet) om dit soort praktijken uit te bannen. Zowel het verhogen van de pakkans, als de inzet van afschrikwekkende boetes, moet een preventief effect hebben en dit soort wanpraktijken in de toekomst voorkomen. Tot slot pleiten wij voor verdere openbaarmaking van de controlegegevens van de NVWA. Consumenten hebben er recht op om te weten door welke bedrijven zij zijn benadeeld. Daarnaast heeft ook openbaarmaking een preventief effect op het aantal overtredingen, naast hogere boetes en verscherpte controles.

Plan van Aanpak

Minister Schippers heeft diverse malen aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij het onacceptabel vindt dat er een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven over het product. Op dit moment werkt zij aan een Plan van Aanpak Etikettering wat in het voorjaar van 2016 zou worden gepubliceerd. Helaas is dit er nog steeds niet. De Consumentenbond wil dat dit Plan van Aanpak in elk geval de volgende elementen bevat:

- duidelijke regels opstellen, waarin eisen staan voor termen als 'ambachtelijk' , 'vers' en 'natuurlijk', zoals in Ierland het geval is;

- de voorkant van de verpakking moet weerspiegelen wat daadwerkerlijk in de verpakking zit, zoals dit bijvoorbeeld in Groot-Brittannie geldt;

- onderzoeken bij welke producten minimumpercentages van bepaalde ingredienten toepasbaar zijn. In Duitsland moet vruchtenyoghurt minimaal 6% vruchten bevatten;

- een uitgebreide analyse van de mogelijkheden om wetgeving in te voeren, op Europees of nationaal niveau. Waar dit niet mogelijk is, moet er gewerkt worden met robuuste vormen van zelf- of coregulering via bijvoorbeeld aanpassing van de Reclamecode.