Magere yoghurt/bosvruchten (Melkan)

0% vet?

Deze magere yoghurt bevat geen vet, 0% om precies te zijn volgens de voorkant van het pak. Maar de voedingswaardetabel nuanceert dit een beetje. Helemaal nul is de hoeveelheid vet niet: per 100 ml bevat deze yoghurt 0,1 gram vet. Dat is inderdaad verwaarloosbaar weinig, maar nul is nul, toch?