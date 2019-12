Slechts 0,2% spinazie

Wie denkt met deze Protein kwark ‘Greens, apple-spinach-lemon’ van Melkunie veel spinazie binnen te krijgen, komt bedrogen uit. Er zit slechts 0,2% spinazie in. Dat is nog geen halve gram spinazie per bakje. Dit product draagt dus zeker niet bij aan je dagelijkse portie groente.