Over de actie Kletsplaatjes

Voedselfabrikanten maken op hun verpakking de werkelijkheid vaak mooier dan hij is. Met deze campagne willen we een einde maken aan deze misleidende etiketten.

Wat is het probleem?

Veel consumenten voelen zich misleid als ze in de supermarkt weer eens op het verkeerde been zijn gezet door een foutief etiket. Volgens de Warenwet is het misleidend als er eigenschappen aan een product worden toegeschreven die het niet bezit. De Consumentenbond houdt zich van oudsher bezig met misleiding en er is al veel bereikt.

Toch zijn er veel mazen in de wet en ook is er te weinig toezicht op naleving van de wetten en regels. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de handhaving, maar gaat al jaren gebukt onder bezuinigingen en heeft nauwelijks capaciteit om misleiding aan te pakken.

Wat doet de Consumentenbond?

Consumenten konden via het meldpunt Kletsplaatjes misleidende etiketten insturen. Uit alle inzendingen verzamelden wij de grootste 'kletsplaatjes' en deze lichtten we uit op onze Wall of Shame. We spraken fabrikanten aan en de meest serieuze gevallen hebben we aangemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Met onze 'kletsplaatjes' zijn wij erin geslaagd druk uit te oefenen op voedselfabrikanten. De vele inzendingen én onze lobby's hebben ervoor gezorgd dat veel fabrikanten (waaronder Albert Heijn, Karvan Cevitam en Calvé) hun etiketten al hebben aangepast.

Nog steeds blijkt uit ons onderzoek dat fabrikanten regelmatig over de schreef gaan met loze claims op verpakkingen; uit de hand gelopen marketing die consumenten op het verkeerde been zet. Waar mogelijk melden wij deze bij de NVWA. Daarnaast blijven wij knokken voor meer capaciteit voor de NVWA om te handhaven, én voor strengere regelgeving. Zo willen we bijvoorbeeld regels voor het gebruik van termen als 'ambachtelijk', 'natuurlijk' en 'vers'.

Ook moet de Europese Commissie werk maken van het opstellen van 'voedingsprofielen', criteria die gelden voor de hoeveelheid zout, suiker en vet die in producten mag zitten die gebruik maken van voedings- en gezondheidsclaims. Op die manier wordt voorkomen dat op ongezonde producten een gezondheids- of voedingsclaims staat. Wij pleiten hiervoor in Brussel, samen met onze Brusselse consumentenorganisatie BEUC.

Wat kun jij nu doen?

Heb jij zelf een misleidend etiket (kletsplaatje) ontdekt? Deel je kletsplaatje met andere consumenten op ons forum!