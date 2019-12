Pickwick icetea green tea

Wie gezond wil leven drinkt Green tea. En al helemaal als op de voorkant van het product staat vermeld dat het gezoet is met Stevia extract en weinig calorieën bevat. Helaas. Als je goed de ingrediënten bestudeert, blijkt dat van alle ingrediënten suiker het meeste voorkomt.

Update 19 augustus 2014: Na ons verzoek om aanpassing van het etiket liet Pickwick ons weten dat, heel toevallig, ze het plan zelf al hadden om de etiketten aan te passen. Na wat doorvragen bleek dat Pickwick duidelijker gaat vermelden dat het product deels gezoet is met Stevia-extract, en dat het product ook suiker bevat. Wij troffen onlangs inderdaad de aangepaste etiketten aan in de supermarkt. De halve literflesjes bestaan niet meer, maar alle andere verpakkingen zijn keurig aangepast. Zo zien we het graag!