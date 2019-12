Plus limonadesiroop framboos

Plus vindt het nodig om met icoontjes aan te geven dat de limonadesiroop framboos geen melk en gluten bevat. Maar waarom, want de eerste siroop met gluten of melk moet nog gemaakt worden.



Plus laat in een reactie weten:

'We willen het, juist voor de klant die een intolerantie heeft, in één oogopslag duidelijk maken dat deze ingrediënten niet in het product zitten'.

De omgekeerde wereld, want iemand met een allergie of intolerantie is vooral geïnteresseerd in producten die wél allergenen bevatten, en dat is gewoon verplichte informatie op het etiket.

Dat de siroop helemaal geen framboos bevat, daar zou Plus dan weer wél wat meer aandacht aan mogen besteden.