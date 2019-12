Raak vruchtensiroop Reine Claude

Het etiket staat bol van de groene pruimen, oftewel Reine Claude, maar hoeveel zitten er dan in? De 11% vruchtensap (de rest is suikerwater) bestaat namelijk voornamelijk uit appel met slechts 2% 'pruimensap'.

Raak legt uit: 'De siroop bevat pruimensap van een combinatie van verschillende pruimen, waaronder de Reine Claude pruim'.

Dus die magere 2% is ook nog eens maar voor een deel Reine Claude. Als we vragen welk deel dit is blijft het angstvallig stil aan de kant van Raak. Zo stil dat we ons afvragen of de Reine Claude er überhaupt wel aan te pas is gekomen.