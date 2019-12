Reactie Rivella

Geachte heer,

In navolging van uw e-mail, verwijs ik naar onze eerdere reactie betreffende het gebruik van 'met natuurlijke ingrediënten' op het Rivella etiket.



De tekst 'met natuurlijke ingrediënten' is - zoals uzelf aangeeft - juist, omdat Rivella allerlei natuurlijke ingrediënten bevat. De zoetstoffen zijn inderdaad niet-natuurlijk. Op het etiket staat dat deze ingrediënten deel uitmaken van Rivella. Dit is slechts een miniem percentage van het product, namelijk 1%. Rivella bestaat voor het overgrote deel (99%) uit natuurlijke ingrediënten. Rivella spreekt niet van 'met alleen natuurlijke ingrediënten' of 'met uitsluitend natuurlijke ingrediënten' of zoals vaak gebeurt '100% natuurlijk'.



Uw collega's hebben op 29 augustus een zeer goed gesprek gehad (Vrumona). In dit gesprek hebben wij onze inspanningen op het gebied van het vervangen van kunstmatige in natuurlijke ingrediënten besproken. Hierin hebben wij de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Zo hebben wij recent Holy Soda op de markt gebracht, een frisdrank volledig op basis van natuurlijke ingrediënten en laag calorisch. Zoals wij in dit gesprek hebben aangegeven gaat Vrumona hier onverminderd mee door.



Met vriendelijke groet,

Vrumona BV