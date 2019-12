Rivella 'winnaar' Kletsplaatje van de maand november

Rivella kletst het hardst van allemaal, zo bleek uit de Kletsplaatjes-verkiezing van vorige maand. Met meer dan de helft van de stemmen is Rivella overduidelijk 'winnaar' en krijgt deze frisdrank voor de flauwekul op z'n verpakking de titel Kletsplaatje van de maand november. Rivella bevat inderdaad de geclaimde 'natuurlijke ingrediënten' (ja, water...), maar óók 3 synthetische zoetstoffen. Geklets dus!

Wij hebben Rivella hiervan op de hoogte gebracht en nogmaals aangedrongen op aanpassing van de verpakking. Helaas neemt Rivella consumenten niet zo serieus, en blijft erbij dat de claim 'met natuurlijke ingrediënten' klopt. Rivella reageert niet op onze argumentatie dat volgens de Warenwet een vermelding niet onvolledig mag zijn en ook niet mag suggereren dat het product een eigenschap bevat die andere soortgelijke producten niet hebben. Volgens ons bevatten alle frisdranken natuurlijke ingrediënten en wij hebben dan ook een klacht ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wie niet horen wil, moet maar voelen, Rivella!

De andere 2 genomineerden waren AH vanillevla, gemaakt van '100% weidemelk', maar afkomstig van koeien die maar 4 maanden per jaar 6 uur per dag buitenkomen; en Hipp Bio-Vruchtenthee, dat meldt wat het allemaal níet in hun theezakjes stopt.

