Royal Club GOOOD energy

Daar gaan we weer. Dit flesje energiedrank met smaak mango bevat 4% vruchtensap. Maar wat blijkt: slechts 0,5% is mango, de rest is sinaasappel. En verder: de energie uit deze energiedrank zou te danken zijn aan guarana- extract. Maar wanneer je inzoomt op de ingrediënten, blijkt er ook gewoon cafeïne in te zitten uit groene koffiebonen.

Royal Club reageerde door te melden dat deze GOOOD Energy niet meer geproduceerd wordt en dat er alleen nog restanten te vinden zijn in de winkels. De reden hiervoor werd alleen niet gegeven...