Rude Health snackreep the pumpkin

De vrolijke verpakking van dit reepje toont een mond die in een pompoen gaat happen, vergezeld door de tekst ‘The Pumpkin’ en ‘A bite-sized pumpkin pie’. Dat lijkt toch duidelijk een reep met pompoen. Net zoals de uit Amerika overgewaaide Pumpkin pie een taart met pompoen is. Maar helaas: het enige deel van de pompoen dat in deze reep zit, is de pit, en wel 10%. Tel daar bij op de meer dan 40% suikers (voornamelijk dadels), en weg is het ‘gezonde’ tussendoortje. Helaas reageerde fabrikant Rude Health niet op onze vragen hierover. How rude!

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!