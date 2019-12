Sourcy Vitaminwater framboos granaatappel

Update januari 2018

Hema, Lidl en de producent van Tasting Good Vitamin Water (verkrijgbaar bij Hoogvliet), beloofden eerder dan marktleider Sourcy om hun vitaminewaters aan te passen naar ‘Vitamine Limonade’ of ‘Vitamin Drink’. Ook in deze drankjes zit veel suiker. Ook Sourcy zegde toe om iets aan de misleidende term water te gaan doen. Het bedrijf onderzoekt nog of ze de de naam van het product, de samenstelling ervan of het etiket gaan aanpassen.

De productent van het drankje Vrumona, gaat aangeven dat het om framboos- en granaatappelsmaak gaat. Fijn, aangezien deze vruchten er niet inzitten. Inmiddels heeft Vrumona echter laten weten dat het nog een aantal maanden gaat duren tot er een besluit genomen wordt. Wij laten het er niet bij zitten en zullen aandringen op een sneller besluit van Vrumona om deze misleiding tegen te gaan.

6 suikerklontjes per flesje

Een flesje Vitaminwater van 500 ml bevat - naast water en vitamine C - 6 suikerklontjes aan toegevoegd fructose, druivensapconcentraat en suiker. Daarmee is het geen water maar een limonade. De woorden ‘framboos’ en ‘granaatappel’ op de voorkant verwijzen alleen maar naar een ‘natuurlijk aroma’. Op de achterkant staat dat het om framboos- en granaatappelsmaak gaat.

Onze eis