Sultana Volgraan bosbes

Sultana is voornamelijk bekend van de koekjes met rozijnen. Maar als er dan bosbes voor op de verpakking staat verwachten wij toch iets meer dan 1%. Dat is 1 bosbes per 10 koekjes. Volgens Verkade geeft de naam alleen maar aan om welke smaak het gaat, niet om wat er in het koekje zit.

Dit deugt niet! Weet jij ook niet meer wat je moet geloven als je een voedselverpakking ziet? Ons panel werd ook vaak op het verkeerde been gezet! Dit deugt niet!