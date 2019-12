Sultana Yofruit

Weinig frambozen en geen yoghurt

Door de 'Yo' van yoghurt in de naam verwachten consumenten dat er yoghurt in zit, terwijl dit niet zo is. Er zit met 0,9% framboos zeer weinig frambozen in. Wel bevat het 24,5% rozijnen en krenten.

Onze eis

De voorkant van de verpakking aanpassen in woord en beeld, zodat consumenten weten dat het product geen yoghurt bevat en minder dan 1% frambozen (maar met name rozijnen en krenten).