Sultana YoFruit Bosvruchten

Update 8 augustus 2014: Sultana spreekt nu van 'Verbeterde FRUITSMAAK', waarmee het in elk geval duidelijk maakt dat het slechts om de smaak gaat. De blauwe bes is van de verpakking gehaald en de ingrediëntenlijst is ietsje duidelijker. Maar het blijft behelpen met de minieme hoeveelheid fruit.

Het aandeel bosvruchten in deze Sultana's is 'het equivalent van' in totaal 1,6% bosvruchten. Wat er ook mee wordt bedoeld, veel is het niet. Naar de blauwe bessen kun je sowieso fluiten. Het zijn rode geworden, zien we in de ingrediëntenlijst.