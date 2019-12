Unox stevige kippensoep

Update 28 april 2014: Unox heeft ons laten weten van mening te zijn dat de informatie feitelijk klopt, maar dat de verpakking inmiddels toch al is aangepast. De nieuwe verpakkingen zullen de huidige geleidelijk vervangen.

Stevige kippensoep met 'lekker veel verschillende soorten verse groenten, zoals wortel en prei'. Dat er dan maar 3% wortel in zit en 1% prei valt een beetje tegen. Dat is wel 8 gram prei in 800 ml soep. En meer dan wortel en prei zit er niet in. Dus dat 'lekker veel verschillende soorten' is misschien wat overdreven, Unox. En hoe vers zijn deze groenten eigenlijk nog?