Van Gilse fijne kristalsuiker

Veel fabrikanten schermen graag met termen als 'natuurlijk', 'verantwoord' en 'bewust'. Een andere populaire manier om consumenten op het verkeerde been te zetten is door te beweren dat iets 'in een gezonde leefstijl past'. Ja dûh! Ook een patatje oorlog past in een gezonde leefstijl, als je het maar af en toe eet en verder alles gezond doet.

De Suikerstichting (volledig gefinancierd door de suikerindustrie) doet er alles aan om de informatie over negatieve effecten van suiker te bagatelliseren. Kijk eens naar dit contrast:

Suikerstichting: "Suiker en suikerproducten passen in een gezonde gevarieerde voeding en actieve leefstijl."

Voedingscentrum (wél onafhankelijk): "Suiker levert wel energie (calorieën), maar voorziet je lichaam niet van de nodige vitamines, mineralen en vezels. Te veel suiker eten kan bijdragen aan het ontstaan van overgewicht. De kans op gaatjes in tanden of kiezen is groot wanneer je te vaak op een dag eten en drinken met suiker gebruikt."

Update 21 januari

SuikerUnie (de fabrikant van Van Gilse) heeft ons beloofd dat zij de tekst op de verpakking willen aanpassen, maar nog niet aangegeven hoe zij dat willen doen. Wordt vervolgd dus.

Update 7 augustus 2014

Succes! SuikerUnie heeft ons laten weten dat ze de bewuste tekst en de verwijzing naar suikerinfo.nl van de verpakking zullen halen:

"Ondanks het feit dat wij nog steeds achter het standpunt staan dat verantwoord suikergebruik past in een gevarieerd en gebalanceerd voedingspatroon en actieve leefstijl, zullen we de verwijzing op de verpakking weghalen. Naar verwachting zal deze gewijzigde verpakking eind 2014/begin 2015 instromen."