Veel gezondheidsclaims naar de prullenbak verwezen

De EFSA beoordeelt in totaal bijna 4200 gezondheidsclaims, zoals ‘voor een goede spijsvertering’ of ‘voor sterke botten’. Bijna de helft van de serie die nu is bekeken, werd afgekeurd vanwege onvoldoende informatie over de stof waar de claim op is gebaseerd. Hieronder vallen onder andere claims over de werking van probiotica, dat vaak in yoghurtdrankjes zit. De goedgekeurde claims gaan vooral over voedingsvezels, vetzuren (voor het cholesterolniveau), suikervrije kauwgom (voor behoud van een gezond gebit) en de werking van vitamines en mineralen.

Wettelijke goedkeuring

Mede door de lobby van de Consumentenbond is er sinds medio 2007 een nieuwe Europese verordening van kracht, waarin staat dat de EFSA claims eerst moet goedkeuren. Daarbij wordt gekeken naar het onderliggende bewijsmateriaal. De Europese Commissie neemt het advies van de EFSA mee in de beslissing om deze claims wettelijk goed te keuren, waarna ook nog instemming nodig is van de lidstaten.