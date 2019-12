LU Volkoren Cracottes

Update november 2016

Het product is aangepast, maar niet in positieve zin. Er zit nu zelfs nog maar 0,4 gram vezel in per cracker!

Rijk aan vezels?

Gezond, volkoren! En ook nog eens 'rijk aan vezels'. Feitelijk klopt deze claim, maar het is een loze kreet als je het bij één cracker houdt. Want in een volkoren Cracotte zit nog geen gram vezel (0,7). Dat is dan wel ruim twee keer zoveel vezel als in de gewone Cracotte, maar het stelt niks voor op de 30-40 gram dagelijkse vezelbehoefte.