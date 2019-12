Wasa Solruta spelt

Update 7 augustus 2014: Het product wordt niet meer verkocht. Vond Wasa het bij nader inzien toch niet zo'n geschikte aanvulling op het assortiment?

Spelt is aan een opmars bezig. Veel mensen verdragen spelt beter dan tarwe, zo ook de inzender van dit kletsplaatje. Ze was erg blij om de speltcrackers van Wasa te zien, al sloeg dat snel om in teleurstelling. De crackers zijn maar voor 18% van speltmeel, de rest is alsnog tarwe en rogge.