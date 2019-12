Update augustus 2014

Wij troffen op het etiket van de reguliere mosselen (dus niet de duurzame variant) nu een 'verduidelijking' aan. Namelijk dat deze mosselen gekweekt zijn in de Waddenzee en de Oosterschelde, met daarbij de (wettelijk vereiste) tekst over de herkomst: noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Zeeuwse mosselen, gekweekt in de Waddenzee? Verwarrend blijft het wel. Uit navraag bij Albert Heijn blijkt dat de rechter heeft bepaald dat mosselen die zijn verwaterd (gespoeld) en verder in Zeeland worden verwerkt, als Zeeuwse mosselen mogen worden verkocht.

Heeft Albert Heijn een gebrek aan topografische kennis, vraagt een van onze leden zich af. Ze kocht Zeeuwse mosselen bij AH en keek tijdens de bereiding eens goed naar het etiket. En daar stond 'gevangen in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan'. Verwarrend, maar strikt genomen liggen de Zeeuwse wateren daar ook.