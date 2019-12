Resultaten inspectierapporten thuiszorg

Update: nieuwe rapporten

Na de publicatie van ons onderzoek heeft de inspectie nieuwe rapporten online gezet. Hieronder een overzicht met de uitkomsten van het eerste bezoek en de herbeoordeling voor zover bekend.

Naam organisatie Oordeel inspectie bij eerste bezoek (aantal voldoendes / totaal aantal randvoorwaarden voor deze organisatie) Oordeel inspectie bij herbeoordeling (aantal voldoendes / totaal aantal randvoorwaarden voor deze organisatie) AleaCare 12/12 Geen herbeoordeling nodig Ari Care 5/14 11/14 (O) Aries Zorg 1/11 5/11 (O) Arja Zorg & Welzijn 7/14 13/14 (O) Army of Care 7/15 9/15 (O) Bienia Thuiszorg 8/15 11/15 (O) BTO Thuiszorg 8/14 14/14 (V) Candeas Thuiszorg 3/14 6/14 (O) CareFree 2/13 10/13 (O) Connected2Care 7/15 11/15 (O) Curae Zorg 5/15 15/15 (V) De Vrolijke Zuster Thuiszorg 5/14 13/13* (V) DOZ Thuiszorg 0/15 4/15 (O) Good for Life 10/14 14/14 (V) Hart voor Zorg en Welzijn Limburg 9/14 14/14 (V) JulianaZorg 7/14 14/14 (V) KadeZorg 7/12 8/12 (O) Kleinschalig Wonen Westwoud (De Pastorie) 8/13 13/13 (V) Lacta Fides Health Care 0/14 0/14 (O) LifeZorg 0/15 0/15 (O) MaastadZorg 3/11 8/11 (O) Neocura 3/13 9/13 (O) Neuman Zorg & Comfort 3/14 11/14 (O) Nobel Zorg 7/12 9/12 (O) Ozonzorg 0/14 7/12**** (O) PGTB Zorgbureau 7/14 14/14 (V) Precious We Care 1/15 2/15 (O) Puur in Zorg 1/13 1/13 (O) Qontinu Zorg in Natura 3/13 13/13 (V) Rapsodi Healthcare 0/15 9/15 (O) Ronivlinder 1/12 Rapport herbeoordeling nog niet gepubliceerd Saffier Zorg 6/12 9/12 (O) Sion Zorg 10/15 15/15 (V) SN Zorg 1/13 3/13 (O) STERCK 10/12** 12/12 (V) Susanna Zorg 0/15 0/15 (O) Susy Thuiszorg 0/12 Rapport herbeoordeling nog niet gepubliceerd SYS Zorg 7/15 13/14* & *** (V) Teamzorg 2/14 14/14 (V) Thuiszorg Aristides' Care 4/14 14/14 (V) Thuiszorg De Zonnestraal 1/15 12/15 (O) Thuiszorg Diamond 1/14 9/14 (O) Thuiszorg Multicare 3/15 12/15 (O) Thuiszorg Soesa 7/14 14/14 (V) Tulpen Zorg 7/14 14/14 (V) Wijkzorg Zoetermeer 11/14 14/14 (V) ZorgAZ 1/15 5/15 (O) Zorghuis Beek 10/15 15/15 (V) Zorgmaten Goes 9/14 14/14 (V) Zorgpassie Valide 6/15 14/15*** (V)

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Peildatum 15 augustus 2018

(o) = organisatie voldoet onvoldoende aan de randvoorwaarden. (V) organsatie voldoet aan de randvoorwaarden.

* bij herbeoordeling 1 randvoorwaarde minder waaraan organisatie moest voldoen.

** oordeel van de inspectie bij het eerste bezoek is deels voldoende.

*** bij herbeoordeling 1 randvoorwaarde deels voldaan, maar oordeel inspectie is voldoende.

**** bij herbeoordeling 2 randvoorwaarden minder waaraan organisatie moest voldoen.

15 randvoorwaarden voor goede zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beoordeelt de kwaliteit van de thuiszorg op 15 randvoorwaarden. Dit zijn eisen waar thuiszorgorganisaties aan moeten voldoen om veilige en goede zorg te leveren.

Het is mogelijk dat niet alle randvoorwaarden van toepassing zijn bij de thuiszorgorganisatie. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de organisatie geen medicatie beheert of verstrekt aan de cliënten. Een medicatiebeleid is dan niet nodig en deze randvoorwaarde vervalt in dat geval.

2 thuiszorgorganisaties met een voldoende

AleaCare in Den Haag en STERCK in Amsterdam voldeden bij het eerste inspectiebezoek meteen aan de randvoorwaarden (V).

De overige 48 organisaties voldeden bij het eerste bezoek niet of niet volledig aan de randvoorwaarden (O). Bekijk in het volledige overzicht thuiszorgorganisaties en hun scores (pdf) hoe de organisaties op de randvoorwaarden scoren.

Herbeoordeling

Elke thuiszorgorganisatie die bij het eerste inspectiebezoek niet of niet volledig aan de randvoorwaarden voldoet, krijgt de kans om zich te verbeteren. De inspectie geeft dan een lijst met verbeterpunten en na enkele maanden volgt er een herbeoordeling. Op 16 mei 2018 (peildatum onderzoek) had de inspectie van 35 organisaties de herbeoordelingsrapporten gepubliceerd. Van deze 35 organisaties kregen er 19 nog steeds een onvoldoende. Bij 4 organisaties waren er zelfs helemaal geen verbeteringen te zien.

Na herbeoordeling nog steeds onvoldoende?

De inspectie sluit bij thuiszorgorganisaties die aan de randvoorwaarden voldoen het toezicht af. Als de thuiszorgorganisatie na de herbeoordeling nog steeds onvoldoende scoort, dan valt de organisatie onder een ander toezichtonderdeel van de inspectie. Er begint dan een nieuwe cyclus van bezoeken en controleren. De rapporten van dit verdere toezicht vallen buiten ons onderzoek. Je kunt de rapporten wel vinden op de website van de inspectie.

Meldpunt

