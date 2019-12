De score van mijn thuiszorg komt niet overeen met mijn ervaring. Hoe kan dat?

Mijn thuiszorgorganisatie komt slecht uit het onderzoek, maar ik ben juist tevreden over de geleverde zorg. Of scoort jouw thuiszorg juist goed, maar ben je zelf ontevreden over de organisatie? Hoe zijn deze verschillen te verklaren?

Thuiszorg scoort slecht, maar ik ben tevreden over de zorg

Medewerkers in de thuiszorg doen hun werk in de meeste gevallen gelukkig met veel passie en inzet. Daar gaat dit onderzoek ook niet over. Lang niet overal gaat het meteen mis. Maar als de randvoorwaarden niet op orde zijn, wordt het risico dat het misgaat wel groter.

Thuiszorg scoort voldoende, maar ik ben ontevreden over de zorg

Uit dit onderzoek komt naar voren of de randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg op orde zijn. Bij jouw thuiszorgorganisatie is dat het geval, maar soms gaat het in de uitvoering dan toch mis.

Voor hulp en advies bij klachten in de zorg kan je terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt lost geen klachten op, maar helpt jou wel verder.