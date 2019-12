Mijn thuiszorg scoort slecht, maar levert nog steeds zorg. Hoe kan dat?

Thuiszorgorganisaties mogen bij onvoldoendes gewoon doorgaan met het leveren van de onverantwoorde zorg. Het is een raadsel waarom de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet ingrijpt bij die organisaties.

In een reactie geeft de IGJ aan: 'De maatregel die de IGJ treft moet in verhouding staan tot het risico. Heeft de IGJ er vertrouwen in dat een zorgaanbieder verder werkt aan verbetering? Zo niet, dan is dat een extra risico. Dit maakt kans op een inspectiebezoek groter.'

De Consumentenbond vindt dit onacceptabel en eist snel actie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de IGJ. Wil jij hier ook verandering in brengen? Help ons en steun onze actie.