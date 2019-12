Waar check ik of een thuiszorgorganisatie kwalitatief goed is?

Informatie over de kwaliteit van thuiszorgorganisaties kun je onder meer vinden op:

www.zorgkaartnederland.nl

www.kiesbeter.nl

Bij de zorgverzekeraar

Thuiszorgorganisaties die zijn aangesloten bij Actiz of BTN onderschrijven de algemene voorwaarden (zoals de kwaliteit) van deze brancheorganisaties. In de ledenkaart van Actiz en BTN kun je nagaan of jouw thuiszorgorganisatie is aangesloten.

Is jouw organisatie 1 van de 50 onderzochte thuiszorgorganisaties in het onderzoek van de Consumentenbond? Bekijk dan de scores van de inspectiebezoeken.