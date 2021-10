Miskoop door misleiding

Te mooi om waar te zijn



Je kent het vast wel, je hebt iets besteld wat helemaal uit China moet komen. Want, het is goedkoper. Of je kunt het in Nederland niet krijgen. Maar wanneer je pakket aankomt, is het niet wat je verwachtte. Een t-shirt heeft een hele andere vorm of de kwaliteit van de print is totaal anders. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld kerstverlichting die voor kortsluiting zorgt.

Dit overkomt honderderden mensen die spullen kopen buiten de EU. Wij willen dat veranderen. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Kom in actie en dien een klacht in. Wij gaan de klachten bundelen en aanbieden via BEUC. BEUC verdedigt de belangen van alle Europese consumenten.