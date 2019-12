Inspectie voor Gezondheidszorg handhaaft op foute titels

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat per 1 juli handhaven op verwarrende titels door zorgaanbieders voor orthodontie. Dit betekent dat aanbieders die na die datum andere titels voeren dan afgesproken in het protocol, beboet kunnen gaan worden door de IGZ.

In 2016 presenteerde de Consumentenbond de resultaten van een onderzoek naar titelgebruik in de mondzorg. Veel tandartsen gebruikten ten onrechte de titel ‘orthodontist’ of een titel die daar veel op leek. Dit probleem kaartten wij aan bij de branche en de IGZ.

Mede naar aanleiding van dit onderzoek kwamen de 4 beroepsorganisaties voor tandartsen en orthodontisten (KNMT, NVvO, ANT en OVAP) met bindende afspraken om een eind aan de onduidelijkheid te maken. Uit vervolg onderzoek bleek overigens dat het hard nodig is, want veel pseudo-orthodontisten uit het eerste onderzoek waren nog steeds niet duidelijk in hun voorlichting. 53 tandartspraktijken uit ons onderzoek maken in 2017 nog steeds onvoldoende duidelijk dat er geen orthodontist bij de praktijk werkt.

Uiteraard houden wij een vinger aan de pols en blijven wij kijken hoe het protocol in de praktijk wordt toegepast. Schroom ook niet om jouw meldingen aan ons te sturen als je rare namen tegenkomt en daardoor vermoedt dat je te maken hebt met een tandarts voor orthodontie en geen orthodontist.