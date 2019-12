Vraag en antwoord

Waarom is het belangrijk te weten of je bij een orthodontist zit of bij een tandarts?

Het belang verschilt per persoon, maar als patiënt moet je weten wie er in je mond 'werkt'. Zorgaanbieders moeten daar eerlijk en duidelijk over zijn. Een tandarts mag zich niet als orthodontist voordoen. Overigens zegt dit niets over de kwaliteit van de behandeling, dat hebben wij niet onderzocht.

Maar is dat belangrijk? Ik ben tevreden over mijn aanbieder

Of je tevreden bent kun je pas achteraf beoordelen. Het gaat ons juist om het hebben van goede informatie vooraf, waarop je je keuze kunt baseren.



Een orthodontist en een tandarts (die zich toelegt op orthodontie) mogen beiden beugelbehandelingen uitvoeren. Maar een orthodontist heeft een meer uitgebreide opleiding gehad dan een tandarts. Daarbij moeten orthodontisten - voor de verplichte registratie in het specialistenregister - voldoen aan aanvullende kwaliteitseisen. Dit zegt niets over hoe goed iemand zijn werk doet, maar het zijn wel elementen die bepaalde zekerheden geven.



De Consumentenbond vindt dat het mogelijk moet zijn een eerlijke keuze te maken. En dat kan alleen op basis van goede en volledige informatie. Als je specifiek op zoek bent naar een orthodontist en niet naar een tandarts, moet je dat makkelijk kunnen vinden en niet verleid worden met verwarrende titels en benamingen.

Wat blijkt precies uit jullie onderzoek?

Wij bekeken op basis van signalen 150 websites van mondzorgpraktijken die orthodontische behandelingen aanbieden.

Van de 150 zijn er 41 echt orthodontist, de rest niet.

Op 6 sites staat niet vermeld welke tandartsen of orthodontisten er werken.

Bij 39 praktijken staat netjes vermeld dat er tandartsen werken die wel orthodontische behandelingen doen.

Bij 64 praktijken staan verwarrende titels die doen vermoeden dat er sprake is van een orthodontist, maar in werkelijkheid een tandarts betreft.

Mag een tandarts wel mijn beugel plaatsen?

Ja – een tandarts mag wel orthodontische handelingen verrichten, maar hij mag zich géén orthodontist noemen als hij niet deze specialisatie heeft.

Hoe mag een tandarts zich wel noemen en hoe niet?

Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Iemand die niet gespecialiseerd is tot orthodontist mag zich geen orthodontist noemen (of een op orthodontist gelijkende benaming). Waar precies die grens ligt, is niet duidelijk en kan ook van geval tot geval verschillen. Het is aan de Inspectie voor Gezondheidszorg ( IGZ) om toezicht te houden op titelmisbruik. Wij hebben de IGZ dan ook gevraagd hier duidelijker over te zijn wat wel en niet mag, en hierin op te treden.

Ik kan mijn orthodontist niet vinden in het BIG-register? Is hij wel orthodontist?

Nee. Een orthodontist mag alleen die titel voeren als hij ook daadwerkelijk in het register staat. Maar let op; zoek wel zorgvuldig in het BIG register. Het fout spellen van de naam of bijvoorbeeld het gebruik van de meisjesnaam kan leiden tot het niet vinden van de zorgaanbieder. Concludeer hier dus niet meteen uit dat hij/zij geen tandarts of orthodontist is.

