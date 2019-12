Meer informatie over onze collectieve rechtszaken

Wat eist de Consumentenbond?

De Consumentenbond heeft een collectieve rechtszaak aangespannen tegen verzekeraar ASR en tegen Nationale-Nederlanden. In beide zaken vragen we de rechter om vast te stellen dat de verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld. ASR en Nationale Nederlanden hebben klanten niet (voldoende) geïnformeerd over de aard en hoogte van de kosten en overlijdensrisicopremie. In beide zaken vragen we de rechter om de verzekeraar op te dragen de teveel betaalde kosten en risicopremies aan klanten terug te geven en de waarde van alle polissen opnieuw te berekenen.

Moet ik me inschrijven om mogelijke compensatie te krijgen?

Voor het starten van een collectieve actie en het indienen van een vordering bij de rechter is het (juridisch gezien) niet nodig dat gedupeerden zich inschrijven. Het afgeven of ontvangen van een machtiging is voor dit doel niet nodig. Het gaat hierbij niet om individuele belangenbehartiging, of rechtshulp. In beginsel komen we voor de collectieve belangen van alle gedupeerden op. Bij sommige zaken vragen we consumenten zich wel te melden of om onze acties te steunen. Het actief betrekken van gedupeerden en sympathisanten kan ook helpen om beter inzicht in problemen te krijgen en samen sterk te staan, één vuist te vormen tegenover het bedrijf in kwestie en de kans op succes vergroten.

Wie gaat deze rechtszaak betalen?

Deze actie wordt gefinancierd door de Consumentenbond. Wij vragen geen financiële bijdrage van u. Als de rechter in ons voordeel beslist zullen wij de kosten op de verzekeraar verhalen onder het motto ‘de vervuiler betaalt!’

Wat als ik een andere woekerpolis heb?

Het is mogelijk dat je bent gedupeerd door een woekerpolis waarover de Consumentenbond geen collectieve rechtszaak voert. De Consumentenbond heeft niet de middelen om voor alle gedupeerden rechtszaken te voeren. We komen op voor mensen met een woekerpolis van ASR genaamd Waedrye, en woekerpolissen van Nationale-Nederlanden, genaamd: Flexibel Verzekerd Beleggen, Bedrijfs Effect Sparen, ING Bank Privé Pensioenplan, ING Bank Bedrijfsspaarpolis, en ING Bank Flexibel Spaarplan. Als je een andere woekerpolis hebt, dan kun je overwegen om je bij een claimorganisatie aan te sluiten of zelf een klacht in te dienen.

Nationale-Nederlanden: Compenseer mij eerlijk! Nationale-Nederlanden is een van de verzekeraars die veel woekerpolissen heeft verkocht, maar gedupeerde klanten veel te weinig compensatie heeft betaald. Wij komen op voor de belangen van gedupeerde klanten. Naar de actie