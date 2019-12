Woonwinkels gaan buiten hun boekje met aanbetalingen

Carpetright, Gamma, Hornbach, Karwei, Kwantum, Leen Bakker en Praxis: ze hebben met elkaar gemeen dat ze hun klanten meer laten aanbetalen dan de wettelijk toegestane 50%. Sommige brengen bij maatwerk zelfs het volledige bedrag vooraf in rekening, ontdekten onze mysteryonderzoekers in oktober. Alleen Hema en Roobol houden zich aan de regels.

Kwantum, met zo’n 100 eigen winkels plus de 170 vestigingen van Leen Bakker een speler van formaat, maakt het behoorlijk bont. Ook bij hen moet je de rekening vooraf volledig voldoen, terwijl de winkelketen nota bene in de eigen voorwaarden heeft staan dat aanbetalingen maar een kwart van het totaalbedrag mogen bedragen.

Door een hoog bedrag aan te betalen lopen consumenten onder meer het risico dat ze hun geld kwijt zijn als de winkel failliet gaat. Wij raden daarom aan altijd zo min mogelijk aan te betalen, ook bij maatwerk.

Na ons artikel over aanbetalingen bij woonwinkels in de Consumentengids zocht Kwantum gelukkig snel contact met ons. Vorige week hebben we in een stevig gesprek met de hoofddirectie laten weten dat Kwantum de wet overtreedt en zijn beleid moet aanpassen. Die boodschap lijkt goed te zijn overgekomen. We houden in de gaten of de winkels van Kwantum en Leen Bakker op korte termijn hun leven zullen beteren.

Het uiteindelijke doel is dat alle aanbieders stoppen met het vragen van onterecht hoge aanbetalingen.