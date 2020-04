Compenseer niet alleen vanwege corona

Corona raast over het land en de overheid trekt grif de portemonnee om gedupeerde ondernemers te compenseren. Dat is mooi. In andere situaties, waaraan de overheid nota bene zelf schuld heeft, blijft de hand op de knip. Neem de duizenden automobilisten van wie het rijbewijs is verlopen.

De grote nivelleerder, zo wordt corona genoemd. Of je nu Tom Hanks heet, Boris Johnson, of Wilma de Vries: iedereen kan worden getroffen. Zelfs het binnen de landsgrenzen moeten blijven is niet langer alleen het probleem van automobilisten met een verlopen rijbewijs door toedoen van het CBR. Door covid-19 kunnen 17 miljoen Nederlanders momenteel niet naar het buitenland reizen.

Gedupeerd door wanbeleid bij de overheid

De rijbewijzen van duizenden automobilisten verliepen vorig jaar doordat rijbewijsinstituut CBR de bedrijfsvoering niet op orde heeft. Mensen konden vaak maandenlang de weg niet op. Dankzij een tijdelijke rijbewijsverlenging voor bestuurders ouder dan 75 jaar is dit sinds 1 december (in Nederland) gelukkig weer mogelijk, maar de achterstanden zijn bij het stroperige CBR nog lang niet weggewerkt.

Veel gedupeerden hebben het afgelopen jaar extra kosten moeten maken, bijvoorbeeld om alternatief vervoer te regelen. Of zijn inkomsten misgelopen, omdat ze voor hun werk afhankelijk waren van hun auto. Dat het CBR in veel gevallen weigert te compenseren, vindt de Consumentenbond niet acceptabel en dat hebben we de rijbewijsverstrekkers uit Rijswijk deze week, niet voor de eerste keer, laten weten. Het heeft de - zuinige - toezegging opgeleverd dat er naar een aantal door ons aangedragen dossiers zal worden gekeken.

Wij vinden compensatie niet meer dan terecht

De overheid strooit met miljarden om ondernemers te compenseren die hun inkomsten vanwege het coronavirus zien teruglopen. Een maatregel om de economie aan de praat te houden, voor een situatie die de overheid nauwelijks te verwijten valt. Dan is het erg wrang wanneer rijbewijshouders met financiële schade door toedoen van diezelfde overheid, straks met lege handen blijven staan.

Vind jij ook dat het CBR jou onvoldoende heeft gecompenseerd voor geleden schade? Sluit je aan bij onze actie