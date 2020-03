Over Corona, cynisme en pakketreizen…

'Als je alleen maar naar de prijs kijkt en niet naar de waarde, dan gedraag je je als een cynicus.' Als de briljante Ierse schrijver Oscar Wilde (1854-1900) nu had geleefd, dan zou hij misschien deze beroemde quote herhalen. In tijden van (corona)crisis is het goed om je bewust te zijn van je rechten, maar je moet je telkens afvragen of je die rechten ook moet afdwingen.

Als iedereen die nu voor een gesloten deur staat bij de sportschool direct zijn abonnement opschort – wat wettelijk gezien kan – dan is de kans groot dat de ondernemer failliet gaat. De Consumentenbond heeft de afgelopen weken constant benadrukt dat in deze bijzondere periode ook consumenten een verantwoordelijkheid hebben. Bovendien heb je er als consument ook last van als jouw sportschool failliet gaat. Je kunt dan als deze pandemie voorbij is wellicht alleen nog maar bij die aan de andere kant van de stad terecht, of bij die hele dure.

Als onderhandelaar ben ik wel gewend aan bijzondere omstandigheden. In een ‘vorig leven’ heb ik in tijden van diepe economische crisis als vakbondsbestuurder onderhandelingen over CAO’s en sociale plannen gevoerd. Hierbij moest ik – met en namens de leden - beslist rekening houden met de kwetsbaarheid van de onderneming. Met een luxe sociaal plan kwam een faillissement dichterbij, en daar was niemand bij gebaat. De coronapandemie brengt deze herinneringen bij me naar boven. De Consumentenbond staat pal voor de belangen van alle consumenten, dus ook voor klanten van reisorganisaties die hebben gekozen voor een pakketreis en door de crisis niet op reis kunnen. Maar ook hier is er sprake van bijzondere, wat zeg ik, buitengewone omstandigheden.

Uitzonderlijke situaties vragen om creatieve oplossingen

Wettelijk gezien hebben de klanten recht op geld terug voor de nu geannuleerde reizen. De financiële toekomst van reisorganisaties is nu echter zo onzeker, dat ze in ernstige problemen kunnen komen als consumenten dat massaal gaan doen. De afgelopen week hebben we daarom koortsachtig overlegd met onze Europese zusterorganisaties over een praktische oplossing. Voor ons is daarbij leidend dat de consumenten die zich flexibel opstellen vervolgens niet het risico mogen lopen te kunnen fluiten naar hun geld.

In Nederland is er deze week vanuit de sector (ANVR) een regeling tot stand gekomen die de goedkeuring krijgt van de toezichthouder (ACM). Het komt erop neer dat de klant in plaats van geld terug een voucher krijgt, waarmee hij binnen een jaar alsnog een reis kan boeken. Zo komt de liquiditeit van de bedrijven nu niet verder onder druk te staan. Na een halfjaar kan de klant, als hij dat wil, alsnog het bedrag laten terugstorten als hij de voucher niet heeft gebruikt. Mocht de reisorganisatie in de tussentijd toch failliet gaan, dan staat een garantiefonds (SGR) borg.

De Consumentenbond is in beginsel positief over deze regeling, maar we hebben nog wel wat zorgen. Zo lijkt het verplicht opleggen van de voucher niet te rijmen met Europese regelgeving, die leveranciers dwingt om binnen 2 weken het bedrag te restitueren indien ze niet kunnen leveren. En we kunnen ons voorstellen dat er rekening wordt gehouden met bijzondere omstandigheden waarmee individuele consumenten te maken kunnen krijgen. Je zult je baan maar verliezen als gevolg van de crisis, dan kun je het geld goed gebruiken. Kortom: we stellen ons constructief op, maar zullen goed in gaten houden hoe deze regeling in de praktijk uitpakt. Oscar Wilde zou tevreden zijn, en – wie weet – zich wellicht direct aanmelden als lid van de Consumentenbond…