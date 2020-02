De consument betaalt de (energie)rekening

We wilden weten of er meer bedrijven op omvallen staan, en analyseerden daarom in 2019 de jaarrekeningen van 30 energieleveranciers. Daarvan bleken er liefst 10 een lage solvabiliteitsscore te hebben. Een nogal schokkend resultaat, waarover we natuurlijk onmiddellijk met de branche, het verantwoordelijke ministerie (Economische Zaken en Klimaat) en de toezichthouder in gesprek zijn gegaan. Onze boodschap? We vinden het een slechte zaak dat consumenten zo’n groot risico lopen op een nutsvoorziening, en willen dat de overheid er voor zorgt dat deze risico’s worden weggenomen. Want als consument kun je de risico’s onmogelijk zelf beoordelen.

Tweede Kamer dringt ook aan op maatregelen

We hebben verschillende oplossingen aangedragen, zoals een garantiefonds dat al in de reisbranche bestaat, zodat de financiële schade wordt gecompenseerd. Of het overnemen van de financiële verplichtingen door de nieuwe energieleverancier. Ook de Tweede Kamer heeft naar aanleiding van ons onderzoek aangedrongen bij de minister aangedrongen op maatregelen. Tot nu toe helaas zonder concreet resultaat.

Natuurlijk laten we het hier niet bij zitten. We nodigen binnenkort het ministerie uit om duidelijk te maken dat er echt maatregelen moeten volgen. Het feit dat meer dan 75% van de consumenten vindt dat de overheid er voor moet zorgen dat consumenten geen financiële schade oplopen door het faillissement van hun energieleverancier, steunt ons in ons standpunt.

Wil jij ook je steun hiervoor uitspreken?

Steun onze actie