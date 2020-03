De groene consument

‘Reizen is fataal voor vooroordelen, betweterigheid en kleingeestigheid’, Mark Twain zei het al. Dat is een van de redenen dat mijn collega’s en ik regelmatig van gedachten wisselen met consumentenorganisaties uit andere landen. Afgelopen week over duurzaamheid.

Vaak is samen een vuist maken noodzakelijk om bedrijven als de grote techreuzen, Volkswagen of Alibaba te dwingen om zich netjes te gedragen. Samen kunnen we politieke druk zetten en media-aandacht organiseren. En geloof me – vaak helpt dat.

Ook maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en milieu gaan we niet uit de weg. In de afgelopen week was ik bijvoorbeeld twee dagen in Londen, waar ik met collega’s van consumentenorganisaties uit Afrika, Azië, Australië, Europa, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten sprak over ‘duurzame consumptie’. We kijken hierbij niet alleen naar bedrijven en overheden die hun verantwoordelijkheden moeten nemen, maar zien een belangrijke rol weggelegd voor consumenten zelf.

Een betere wereld...

Ik vind het mooi om te ervaren dat consumenten uit alle landen deze urgentie voelen. Dat gevoel gaan we wereldwijd omzetten in woorden én daden. Nog in maart gaan wij samen met 25 andere consumentenorganisaties uit 23 landen ideeën lanceren waarmee je als individuele consument kunt bijdragen aan een betere wereld. Het varieert van manieren om voedselverspilling tegen te gaan tot het stimuleren van duurzame kleding en de circulaire economie.

Consumenten hebben behoefte aan betrouwbare en bruikbare informatie waarmee ze de juiste, duurzame keuze kunnen maken en die taak heeft de Consumentenbond opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan ons onderzoek naar de groenste energieleverancier in samenwerking met Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE.

De komende jaren willen we ook in andere markten zulke stappen gaan maken, zoals kleding, banken en de platforms als de Bol.coms en Alibaba’s. Het mes snijdt dan aan twee kanten. We helpen jou als consument aan betrouwbare informatie op basis waarvan jij de voor jou beste, duurzame keuze kunt maken. En zo dwingen we producenten en leveranciers om hun productie- en distributieketen duurzamer te maken. En niet alleen in Nederland!