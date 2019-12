Even voorstellen: Olof King

Graag stel ik me even voor. Ik ben Olof King en sinds oktober 2018 ben ik directeur Belangenbehartiging bij de Consumentenbond.

Wat veel mensen misschien niet weten is dat de Consumentenbond veel meer doet dan producten en diensten testen. Met veel plezier behartig ik de belangen van consumenten in gesprekken en onderhandelingen met bedrijven, branches, ministeries en toezichthouders. De rode draad is altijd dat we markten toegankelijker, eerlijker en transparanter willen maken voor consumenten. Dat doe ik samen met de prima experts die we in huis hebben op allerlei gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van consumentenrecht, energie, voeding, privacy, claims en de financiële wereld.

Het is mooi om te merken dat de Consumentenbond echt het verschil kan maken. We zijn een sterke organisatie, er wordt goed naar ons geluisterd. Maar dat is niet genoeg: de kunst is om er vervolgens voor te zorgen dat er ook iets verandert! Samen met mijn collega’s zet ik me daar elke dag voor in.

Ik ben historicus en heb een MBA gedaan in Portsmouth. Ik heb een verleden als belangenbehartiger en onderhandelaar, onder andere bij vakbond De Unie en daarna als directeur van de Diabetesvereniging.