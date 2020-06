Onze belangenbehartigers houden zich dagelijks bezig met onderwerpen die regelmatig de pers halen. Denk aan woekerpolissen, luchtvaartvouchers en onbetrouwbare verzekeraars. Maar ook je dagelijks brood ontsnapt niet aan onze aandacht. Wist je dat Nederlanders per jaar gemiddeld 49 kilo brood verorberen? En al die broden dragen de mooiste namen, van Oerbrood tot Liefde & Passie. Maar het is daardoor niet altijd duidelijk welke ingrediënten er in zitten.

Wij vinden al jaren dat bakkers geen misleidende namen aan hun broden mogen geven. We hebben hierover vaak gepubliceerd en hebben steeds aangedrongen op eerlijke etiketten bij het ministerie (van VWS) en de bakkerijbranche. Wij vinden dat de naam duidelijk moet maken of een brood wit, bruin of volkoren is en willen strengere eisen voor meergranenbrood.

En we krijgen het voor elkaar! Op 1 juli treedt namelijk (met een overgangsperiode van 2 jaar) het nieuwe Warenwetbesluit Meel en Brood in werking. De regels voor namen en etiketten van brood worden dan strenger.

Goed nieuws, want dit maakt het moeilijker om brood misleidende namen te geven. Inderdaad moet de bakker aangeven of het om wit, bruin of volkoren brood gaat. Witbrood is gemaakt van bloem, bruinbrood van een mengsel van bloem en volkorenmeel. Volkorenbrood is gemaakt van 100% volkorenmeel, waar geen bloem aan mag worden toegevoegd. Zo wordt het veel duidelijker wat je op je bord hebt liggen.

Brood dat we nu nog kennen als ‘maïsbrood’, zal straks meestal ‘wit tarwemaïsbrood’ heten. Wit omdat het is gemaakt van bloem, tarwe duidt het grootste meelbestanddeel aan en maïs het tweede meelbestanddeel. Hoewel de regels voor meergranenbrood nog wat scherper hadden gemogen, zijn we blij met deze verbetering, waarvoor wij ons met echte ‘Liefde & Passie’ hebben ingezet!

Wij voerden al langer actie over foute voedingsverpakkingen en -namen met onze actie Kletsplaatjes