De aanhouder wint

Het betreffende vleesverwerkingsbedrijf dat de gezondheid van consumenten in gevaar heeft gebracht moet ruim €500.000 betalen. Het bedrijf trof in 2018 te weinig maatregelen om varkensvlees dat mogelijk besmet was met salmonella uit de handel te nemen. De salmonellabacterie kan darminfecties bij mensen veroorzaken, die bij ouderen en baby’s ernstig kunnen verlopen. Het bedrijf verzocht de kopers van het vlees ook nog eens om de veiligheidsinstructies van de NVWA te negeren. Ik hoop dat van deze boete zo’n afschrikwekkende werking uitgaat dat andere bedrijven dit soort wanpraktijken voortaan wel uit hun hoofd laten.

Kwestie van een lange adem

In wetstrajecten is het strijden voor consumentenbelangen vaak een zaak van de lange adem. Maar liefst 30 jaar voerden we actie voor invoering van een wet die het voor belangenorganisaties zoals wij, mogelijk maakt om naar de rechter te stappen en de schade van gedupeerden in één keer vergoed te krijgen. Sinds 1 januari is de Wet Afwikkeling Massaschade er dan eindelijk, een mijlpaal.

Zo lang duurde het bij deze wijziging van de Warenwet niet. Maar toch, ook hier waren wij een aantal jaar mee bezig. De wijziging werd in 2016 uiteindelijk ingevoerd en 2 weken geleden bewees zij voor het eerst in de praktijk haar waarde. Dankzij de wetsverandering mag de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veel hogere boetes uitdelen aan bedrijven die moedwillig jouw en mijn veiligheid in gevaar brengen. Dat was nodig, want een maximaal boetebedrag van €4500 was voor veel bedrijven natuurlijk een lachertje. Nu wordt de boete gekoppeld aan de jaaromzet en kan deze oplopen naar maximaal €870.000.

