Minister Van Nieuwenhuizen legt risico bij consument

‘Wat een onzin Consumentenbond! Mensen verliezen hun baan, huis, bedrijven vallen om en jullie maken je druk over de vakanties van mensen? Het moet niet veel gekker worden. Toon eens wat realiteitszin!’ Dit is - naast veel positieve - één van de negatieve reacties die we deze week ontvingen nadat we een brief op poten naar de Tweede Kamer stuurden en de media daarover uitgebreid berichtten.

Het is daarom goed om hier nog eens uit te leggen wat er precies aan de hand is. In de brief uiten we scherpe kritiek op minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Wat is het geval? Zij heeft bepaald dat consumenten die vanwege de coronacrisis niet kunnen vliegen wat haar betreft niet in aanmerking komen voor terugbetaling, maar in plaats daarvan een voucher ontvangen.

Wettelijk heb je gewoon recht op teruggave. Echter, zoals ik vorige week al schreef, vinden wij dat consumenten best rekening mogen houden met de barre omstandigheden waarin bedrijven plotseling zijn terechtgekomen. Een voucher is dan een prima oplossing, die de Consumentenbond best wil verdedigen. Het bedrijf krijgt de tijd om de klappen te verwerken, en de consument kan later alsnog gebruik maken van de dienst, in dit geval de vlucht. Tot zo ver is er geen vuiltje aan de lucht.

Risico ligt geheel bij de consument

Wat de minister echter niet heeft geregeld, is het organiseren van dekking bij een faillissement van de luchtvaartmaatschappij. Als die failliet gaat (en die kans is nu zeker aanwezig), dan ben je al je geld kwijt – en zo word je gestraft voor je bereidheid om via een voucher mee te werken aan een oplossing van een probleem van het bedrijf. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

In onze brief aan de Tweede Kamer hebben we daarom sterk aangedrongen op een garantstelling door de overheid. De logica is onontkoombaar: als de minister af wil van directe terugbetaling, dan zal zij de risico’s moeten wegnemen die hiervan het gevolg zijn. Consumenten zijn géén verstrekkers van rentevrije kredieten aan het bedrijfsleven.

Ook consumenten hebben te maken met de gevolgen van de crisis, of zullen die gevolgen binnenkort kunnen voelen. En wij verwachten van het kabinet dat zij veel zorgvuldiger omgaat met de belangen van consumenten dan minister Van Nieuwenhuizen nu doet.

Europese collega's delen onze zorgen

Natuurlijk zijn we niet alleen actief aan en rond het Binnenhof. Donderdag vergaderde ik via video-conference met vertegenwoordigers van 15 Europese consumentenorganisaties. Net als de Consumentenbond vinden zij dat consumenten zich begripvol en flexibel moeten opstellen en niet het onderste uit de kan moeten willen door direct hun rechten op te eisen.

Wat blijkt? Ook in de meeste lidstaten slaat de balans te ver door in het nadeel van consumenten en nemen overheden op eigen houtje maatregelen die de rechten van consumenten ondermijnen. Donderdagavond hebben we daarom via onze koepelorganisatie in Brussel (BEUC) gezamenlijk een brief gestuurd naar 3 belangrijke eurocommissarissen.

En die lijken ons te steunen. EU-commissaris voor Transport, Adina Valean, stelde in het AD al fijntjes vast dat consumenten in principe nog steeds direct hun geld moeten kunnen opvragen en staat zo lijnrecht tegenover onze eigen minister…. Deze zaak wordt ongetwijfeld vervolgd, houd onze website en social media in de gaten!

