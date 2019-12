Nu Nutri-score

Omdat wij willen dat Nutri-Score op de voorkant van alle voedingsverpakkingen komt te staan, ging ik vorige week twee keer met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) om de tafel. Met dit voedselkeuzelogo zie je niet alleen in één oogopslag hoe (on)gezond een product is, maar kun je etenswaren binnen een productgroep ook makkelijk vergelijken. Ontbijtkoek met ontbijtkoek, pasta met pasta enzovoorts.

Binnenkort maakt de staatssecretaris bekend welk voedselkeuzelogo zijn voorkeur heeft. De Consumentenbond heeft afgelopen maanden intensief campagne gevoerd voor landelijke invoering van Nutri-Score. We organiseerden een Nutri-Score-ontbijt op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag, gingen met betrokken organisaties, fabrikanten en deskundigen in gesprek en vroegen aandacht voor het Europees burgerinitiatief Nutri-Score. Dat heeft ruim 13.000 Nederlandse handtekeningen opgeleverd.

Het van oorsprong Franse logo met zijn duidelijke indeling A tot en met E (van gezond naar ongezond), hebben we niet zomaar uitgekozen. We hebben de verschillende beschikbare logo’s met elkaar vergeleken en vroegen consumenten naar hun voorkeur. 72% van de ondervraagden is positief over Nutri-Score en ruim driekwart vindt het een goede zaak als Nutri-Score op producten komt te staan. We hebben goede hoop dat de staatssecretaris er net zo over denkt. Binnenkort weten we het!

Update:

Hoera! Onze campagne was succesvol. Nederland heeft gekozen voor het Nutri-score voedselkeuzelogo.

Nederland kiest Nutri-score

Wil jij ook nog bijdragen aan het Europees burgerinitiatief voor Nutriscore?

Ja, ik teken ook!