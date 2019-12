Taart voor de AP. Onze Google-klacht is 1 jaar oud!

Deze week stond ik vroeg in de ochtend samen met onze privacy-expert Silvia bij de hoofdingang van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en trakteerde de medewerkers op een heerlijk stuk taart namens de Consumentenbond. De aanleiding? Een jaar geleden vroegen we toezichthouder AP om maatregelen te nemen tegen Google, omdat wij ervan overtuigd zijn dat Google de privacywet overtreedt. En nu, precies een jaar later, zijn we nauwelijks wijzer geworden: we weten alleen dat de Ierse toezichthouder de klacht in behandeling heeft.

Naast deze ludieke actie hebben we ook formeel geëist dat de toezichthouders hun werk gaan doen. We hebben de directie van de AP een ingebrekestelling gestuurd (voor niet juristen: een brief met daarin een aanmaning), omdat volgens ons de redelijke termijn voor het nemen van een beslissing is verstreken.

We hebben al veel energie gestoken in de strijd tegen Google, gesteund door meer dan 50.000 consumenten. Onze kritiek komt er op neer dat Google de wet overtreedt door consumenten stiekem te volgen. We staan hierin niet alleen. De kritiek op Google wordt gedeeld door vele andere Europese consumentenorganisaties. Ook in de andere landen zit er geen schot in de zaak.

Een belangrijke reden voor de vertraging lijkt te zijn dat de Ierse toezichthouder het voortouw moet nemen - en dat is blijkbaar erg ingewikkeld en tijdrovend. Is Google ‘too big to handle’?

Google zelf kan ondertussen iedere dag de wet blijven overtreden…

Belangenbehartiging is soms een zaak van lange adem en gelukkig heeft de Consumentenbond sterke longen en uitstekende juristen. Samen met onze Europese zusterorganisaties vergroten we de druk op de toezichthouders, en daarmee op Google. We houden vol en dan kunnen we in 2020 hopelijk écht een feestje vieren!

