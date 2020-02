Als één ticketverkoper over de brug is...

Vorig jaar drongen we er bij Ticketmaster op aan om bij annulering van een evenement voortaan ook de servicekosten terug te betalen. Volgens ons is er voor ticketaanbieders namelijk geen juridische grond om deze kosten, zo’n €2 tot €10 per ticket, op zak te houden. Ticketmaster ging overstag, waarna we de rest van de branche opriepen dit voorbeeld te volgen.

Officiële kaartverkopers als Eventim en See Tickets hebben inmiddels het beleid aangepast. Ook de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) belooft de servicekosten terug te betalen als een voorstelling wordt verschoven of afgelast. Bij de VNPF zijn 108 poppodia en festivals aangesloten, waaronder Paradiso in Amsterdam en Lowlands. Bij doorverkoopsites krijgen consumenten de meerkosten bij annulering vaak niet terug. Koop je kaartjes als het even kan bij de artiest of de organisator van het evenement.

We ontvingen 800 klachten

We zijn blij met het resultaat, maar hiermee zijn we er nog niet. In de wereld van evenemententickets gaat meer mis, zagen we toen we consumenten vorig jaar vroegen naar hun ervaringen met ticketverkopers. We ontvingen in korte tijd meer dan 800 klachten. Een daarvan was dat mensen onverwachte bijkomende kosten moesten betalen. Ook staan consumenten heel lang in de digitale wachtrij, maar krijgen toch geen kaartje omdat de kaarten ineens op zijn of het systeem plat ligt. En regelmatig komt het voor dat concertkaartjes in een mum van tijd uitverkocht zijn, maar na een kwartier plots weer verkrijgbaar zijn op een doorverkoopsite. Tegen de hoofdprijs. Wij vinden dit geen eerlijke manier van zaken doen en zetten ons ervoor in om dit op te lossen.