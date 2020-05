Spelregels verander je niet tijdens de wedstrijd!

Het is mooi dat het kabinet verzoeken om steun ruimhartig beoordeelt, en zo voorkomt dat bedrijven het loodje leggen. En hoewel ook wij veel begrip hebben voor de problemen van deze bedrijven, gaan we niet in op hun verzoeken. De reden is simpel: ook consumenten lijden onder de crisis (je zult maar flexkracht of zzp'er zijn) en er is nu eenmaal een wettelijk recht op terugbetaling als een bedrijf niet kan leveren.

Natuurlijk denken we mee over oplossingen, en adviseren we consumenten die het zich kunnen veroorloven ook oog te hebben voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door een voucher te accepteren. Wij vinden dat de overheidssteun bedrijven juist in staat stelt om de afspraken met hun klanten – vaak verankerd in algemene voorwaarden – na te komen.

Wij staan voor de consument!

We vinden dat het kabinet hier ook een belangrijke rol moet spelen. Eerder verbaasde ik me op deze plek over het besluit van minister Van Nieuwenhuizen over vliegtickets. Ze riep de toezichthouder op om niet te handhaven als consumenten het wettelijk recht op terugbetaling zou worden ontzegd door vliegmaatschappijen. Met haar beleid riep ze de luchtvaartmaatschappijen in feite op om consumenten standaard een voucher aan te bieden. We weten inmiddels dat de bedrijven hier massaal gehoor aan geven. Het gevolg is dat consumenten worden opgezadeld met vouchers die niet zijn gedekt tegen faillissement van de airline. De minister heeft hier een grote inschattingsfout gemaakt, waarover wat ons betreft het laatste woord nog niet is gezegd.

Het kabinet stelt – terecht – eisen aan bedrijven die staatssteun ontvangen. Zo moet de KLM het bonusbeleid aanpassen, kritisch kijken naar de salarissen van grootverdieners en maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te beperken. Met andere bedrijven zullen vergelijkbare afspraken gemaakt gaan worden. De Consumentenbond ziet graag dat hier nog een eis aan wordt toegevoegd: respecteer de afspraken die je met je klanten hebt gemaakt, en probeer niet tijdens de wedstrijd de spelregels te veranderen!