Volkswagen, wie de boel belazert...

Ik heb het al vaker gezegd en geschreven: je hebt een lange adem nodig als je succes wilt boeken in de strijd met grote bedrijven. Volkswagen vormt hierop geen uitzondering. In de Verenigde Staten en Duitsland betaalt Volkswagen schadevergoedingen aan consumenten die een dieselauto van het bedrijf kochten of leaseten met sjoemelsoftware. Nederlandse Volkswagen-bezitters hebben echter nog geen cent gezien. Wij stellen het frauderende megaconcern nu een ultimatum.

De Consumentenbond is er al veel langer van overtuigd dat Volkswagen de kluit heeft belazerd. Al in 2018 hebben we een handhavingsverzoek ingediend bij de toezichthouder (ACM) omdat VW zich volgens ons heeft schuldig gemaakt aan misleiding en oneerlijke handelspraktijken. En met succes! De ACM heeft ons volledig in het gelijk gesteld en de maximale boete van 450.000 euro opgelegd. Maar daarmee zijn de gedupeerde autobezitters nog niet gecompenseerd, dus die stap zetten we nu.

Alle gedupeerden hebben recht op schadevergoeding

€14,7 miljard dollar in de Verenigde Staten. €830 miljoen in Duitsland. Volkswagen heeft het boetekleed aangetrokken inzake de sjoemelaffaire en is in 2 landen begonnen met het uitkeren van schadevergoedingen aan gedupeerde klanten. Tussen 2009 en 2015 bracht het Duitse concern een serie ‘milieuvriendelijke’ dieselauto’s van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda op de markt met lage uitstootwaarden. In werkelijkheid bleken de auto’s een stuk vervuilender dan Volkswagen deed voorkomen. Met behulp van sjoemelsoftware waren de emissietests gemanipuleerd, zo kwam in 2015 aan het licht.

Het is hoog tijd dat ook Volkswagen-bezitters in Nederland en andere Europese landen worden gecompenseerd. Samen met de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting hebben we Volkswagen daarom een ultimatum gesteld: Volkswagen heeft twee weken de tijd om onderhandelingen over compensatie op te starten en tot een eerlijke, collectieve compensatieregeling te komen.

De actie van de Consumentenbond tegen de sjoemeldiesels van Volkswagen is nog in volle gang. Ben jij getroffen? Dan kun je ons helpen door je koopcontract in te scannen en te mailen.

Ik doe mee