Gerommel met garantie

Wat is voor de meeste mensen de grootste aankoop die ze in hun leven doen? Inderdaad, een huis. En wat is de op een na grootste investering? Een auto! De afgelopen weken heb ik me daarom met een aantal collega’s van belangenbehartiging verdiept in de wereld van tweedehandsauto’s.

De markt voor tweedehandsauto’s is enorm: jaarlijks wisselen 1,5 tot 2 miljoen auto’s van eigenaar. Een belangrijke vraag bij zo’n aankoop is hoe het zit met de garantie. Wat zijn je rechten als de airco er na korte tijd plotseling mee ophoudt, of als de carburateur kuren vertoont? We spraken erover met de directie van een grote garantiespecialist.

Consumenten mogen verwachten dat de tweedehands auto’s die zij kopen het doen. Waarbij bouwjaar, kilometerstand en onderhoudshistorie van invloed zullen zijn op de kwaliteit van het gekochte. Verkopers moeten voldoen aan de koopovereenkomst. Lever je een product dat niet aan de koopovereenkomst voldoet, dan kan de consument zich beroepen op de wettelijke garantie.

Gerommel

We ontvangen steeds meer signalen over gerommel met deze garantie. Heel wat dealerbedrijven zouden voertuigen zonder garantie verkopen, of de termijn van garantie beperken in ruil voor korting. Dat zou betekenen dat veel consumenten de reparaties (die vaak prijzig zijn) uit eigen zak betalen, terwijl ze in feite aanspraak kunnen maken op wettelijke garantie. We zijn momenteel in gesprek met diverse bij de branche betrokken organisaties om een goed beeld te krijgen van de problematiek. Hierover is het laatste woord vast nog niet gezegd.

Je rechten

In de tussentijd is het handig om te weten wat je rechten zijn. In het kort: je kunt minimaal de eerste 6 maanden na de aankoop aanspraak maken op garantie. Dat geldt voor vrijwel alle gebreken die niet door jouw toedoen zijn veroorzaakt. Dat staat los van aanvullende afspraken over garantie die je misschien met de autoverkoper had gemaakt. Deze termijn is vaak nog ruimer als het een auto is die relatief jong is.

